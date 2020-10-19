ГУП «ЖКХ РС (Я)» модернизирует котельные в Горном районе Якутии

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев 15 сентября посетил с рабочим визитом производственный филиал Горного района. Он проконтролировал ход работ на строительных площадках, где продолжается реализация проектов в рамках инвестиционной программы предприятия.

На строящемся в с. Бердигестях объекте «МПМК» с оптимизацией котельной «ДИПиИ», мощность которого составит 3 МВт, работы на стадии завершения. В котельной полностью выполнены строительно-монтажные мероприятия. Идет подготовка к пусконаладочным работам.

В районном центре реализуются проекты по техническому перевооружению двух котельных — «Баня» и «Аэропорт» с переводом на газовое топливо, также в рамках инвестпрограммы ГУП «ЖКХ РС (Я)». На объекте «Баня» с планируемой мощностью в 3,9 МВт завершены основные строительные и демонтажно-монтажные мероприятия. Активно продвигается установка вспомогательного оборудования и строительство отдельных участков на территории котельной. На объекте «Аэропорт» рядом с существующим зданием завершена установка фундамента под новое. На днях началась установка каркаса, строительные работы продолжаются.

Во время обхода строительных площадок Виталий Чикачев провел переговоры с подрядчиками и руководителями подразделений предприятия, вовлеченных в ход строительства. Кроме того, рабочая комиссия под его руководством проинспектировала котельную «Больничный комплекс» мощностью 3,9 МВт. Теплоисточник в пусконаладочном режиме запустили в прошлом отопительном сезоне после полного технического перевооружения с переводом на природный газ.

Виталий Чикачев прокомментировал, что возведение новых производственных объектов ГУП «ЖКХ РС (Я)» идет в штатном режиме согласно плановому графику.

«В результате реализации мероприятий по модернизации и переводу на газовое топливо 8 котельных в Горном, Чурапчинском и Мегино-Кангаласском филиалах ожидается экономия порядка восьми десятков миллионов рублей и сроком окупаемости проектов в течение 3,5 лет», — отметил руководитель.

В завершении рабочей поездки в район генеральный директор посетил строящуюся блочно-модульную котельную «Центральная» мощностью 1,48 МВт в с. Асыма. Также осмотрена котельная «Школа», которая эксплуатируется с прошлого года на газу после подобного технического перевооружения.