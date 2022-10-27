ГУП ЖКХ провел экоуроки юным абыйчанам

Представители Абыйской инспекции государственного экологического надзора и специалисты по обращению с ТКО филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» провели классные часы для учащихся Белогорской гимназии и поселковой средней школы о первоочередных экологических задачах.

На экоуроках обсудили темы о вреде использованных батареек, о раздельном сборе мусора и обращении с твердыми коммунальными отходами в поселке Белая Гора.

Специалист по обращению с ТКО Абыйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Анна БЕРЕЖНОВА, выступающего в районе региональным оператором, рассказала школьникам о площадках накопления твердых отходов, мусоровозной технике и объекте размещения отходов.

Ученикам продемонстрировали серию фотографий «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»: замусоренные площадки, несанкционированные точки сброса отходов. Далее провели игру «Мусорная корзина», в которой дети сами предлагали способы переработки и давали «вторую жизнь вещам», уменьшив виртуальный объем отходов человеческой деятельности.