ГУП ЖКХ представило свои вакансии на ярмарке занятости СВФУ
На ярмарке вакансий, организованной 28 февраля в Северо-Восточном федеральном университете ГУП «ЖКХ РС (Я)» представило должности для выпускников и граждан, ищущих работу. В мероприятия приняли участие представители отдела по работе с персоналом и лидеры моложеного совета предприятия.
С целью привлечения молодых специалистов предприятие ежегодно и активно участвует в ярмарках вакансий, проводимых учебными заведениями и центром занятости республики. В этот раз соискателям работы предложены вакансии «ведущий программист», «инженер-энергетик», «инженер КИПиА» и «экономист по планированию» в столице, Булунском, Абыйском. Анабарском, Оленекском и Томпонском филиалах ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Как проинформировала главный специалист отдела по работе с персоналом Светлана Винокурова, за последние три года 23 выпускника федерального университета трудоустроены в подразделения предприятия в Якутске, Анабарском, Амгинском, Вилюйском, Таттинском, Мегино-Кангаласком, Момском и Хангаласском районах.
«Предприятие в течение нескольких лет сотрудничает с инженерно-техническим и физико-техническим институтами СВФУ. Десятки студентов ежегодно проходят производственную практику в подразделениях и дочерних организациях ГУП «ЖКХ РС (Я)». На ярмарке мы предложили работу по инженерным специальностям, экономиста и программиста. Сегодня к нам обратились 35 человек, ищущие работу, и 12 выпускников оставили свои резюме», — сообщила она.
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