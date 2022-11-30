ГУП ЖКХ объявляет «Прощеные дни» для потребителей

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» с 1 декабря стартует предновогодняя акция «Прощеные дни», которая продлится до 30 декабря включительно. В период акции задолженность за потребленные коммунальные ресурсы можно закрыть без пеней.

В акции участвуют все потребители – физические лица из 26 районов, Якутска и Магана в зоне обслуживания предприятия, вносящие плату за ЖКУ в кассах и с помощью онлайн-серверов (сайт ГУП «ЖКХ РС (Я)» — https://jkhsakha.ru/, мобильное приложение «Jkhsakha», Сбербанк-онлайн, ГИС ЖКХ, «Квартплата+» и др.).

*Акция не распространяется на пени, взысканные судебным решением.

Напоминаем, что плату за коммунальные услуги необходимо вносить регулярно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим.

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