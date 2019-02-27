ГУП ЖКХ: Доставка топлива в северные районы Якутии идет по графику

ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжает в плановом режиме завозить топливно-энергетические ресурсы для теплоснабжающих объектов в районы Якутии.

Всего в период действия автозимников 2018-2019 годов для нужд производственных филиалов предприятием запланировано завезти 537,5 тыс. тонн котельного топлива: 474,2 тыс. тонн угля, 31,6 тыс. тонн сырой нефти 31,7 тыс. тонн газоконденсатного топлива.

До пунктов назначения уже доставлено 327 тыс. тонн топливных ресурсов. Сегодня реализуется плановая поставка топлива для нужд северных и арктических районов. Так, в полном объеме топливо поступило в труднодоступное село Абый Абыйского улуса, куда тремя единицами техники доставили запланированные 3500 тонн угля.

Котельные Среднеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» обеспечены углем в объеме 6,3 тыс. тонн. До официального закрытия зимнего сообщения для наслежных котельных доставят еще 9 тыс. тонн угля. Здесь задействовано 30 привлеченных и собственных автомашин филиала.

Наибольший объем к завозу приходится на Верхоянский район, куда на текущий момент уже завезено 27,5 тыс. тонн угля при плановых объемах в 69 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, в период навигации возникали сложности с перевозкой топлива по реке Яне ввиду мелководья. По этой причине партию каменного угля для котельных Верхоянья, которую планировали в полном объеме завезти в п. Усть-Куйга Усть-Янского района, выгрузили на складе п. Нижнеянск. На этом направлении в перевозках по графику ежедневно работают 260 единиц автотранспорта.

Для теплоснабжающих объектов Оленекского ЖКХ поступило 4,1 тыс. тонн нефтепродуктов из запланированных 6,6 тыс. тонн. При плане перевозок 1 400 тонн на данный момент для котельной отдаленного села Жилинда отгружено 700 тонн жидкого топлива.

«Доставка топливно-энергетических ресурсов для теплоснабжающих объектов предприятия идет согласно графику. Сегодня по всем направлениям автотехника определена. Всего задействовано более 600 единиц собственного и привлеченного автотранспорта», — отметил заместитель генерального директора предприятия Жан Бурцев.