ГУП «ЖХХ РС (Я)» поздравляет с Днем шахтера

От имени многотысячного коллектива ГУП «ЖХХ РС (Я)» и от себя лично сердечно поздравляю работников угольной промышленности Якутии, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Сегодня невозможно представить успешную работу топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) без согласованной и эффективной деятельности предприятий, добывающих уголь. Они результативно работают, развиваются и с уверенностью смотрят в будущее.

Благодаря работникам угольной отрасли в регионе эффективно функционирует транспорт, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. Как и для работников жилищно-коммунального хозяйства, для вас сейчас напряженная пора – подготовка к отопительному сезону.

Уверены, что все вместе мы справимся с поставленными задачами и обеспечим надежное и бесперебойное производство тепловой энергии в осенне-зимний период.

Желаю всем работникам предприятий и организаций, добывающих уголь, и их семьям крепкого здоровья, новых трудовых успехов, удачи во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!



С уважением,

Генеральный директор

ГУП «ЖКХ РС (Я)»

В.С. Чикачев