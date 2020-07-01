ГУП «АТК»: На причале близ Якутска создан искусственный ажиотаж

Точкой преткновения в споре между ГУП «АТК» и частными перевозчиками на переправе стал причал, который нуждается в восстановительных работах. Каждая из сторон считает действия оппонента незаконными, передает ЯСИА. Как удалось выяснить агентству, «Арктическая транспортная компания» обратилась в правоохранительные и надзорные органы с заявлением разобраться в ситуации, чтобы прекратить использование пассажиров в хозяйствующем споре, привлечь виновных лиц к ответственности.

В частности, АТК указывает, что причал «Гудрон» в устье реки Мархинка находится в собственности предприятия.

Восстановительные работы должны быть проведены по предписанию Госморречнадзора и требованиям прокуратуры, поскольку эксплуатация причала в сегодняшнем его состоянии недопустима. Частные паромщики препятствуют восстановительным работам, которые ведет по подрядному договору ПАО «ЛОРП».

Напомним, в минувшую субботу ЛОРП перегородило тяжелой техникой выезд на причал, чтобы начать строительство на участке. В тот день, отмечает подрядчик, частный паром не стал разгружаться на соседнем свободном причале, как было ранее, а намеренно остановился возле причала «Гудрон». Таким образом, пассажиры парома оказались заложниками в искусственно созданной ситуации, поскольку рядом имелись другие свободные места для швартовки, которые, кстати, все принадлежат частным перевозчикам.

По мнению АТК, частные перевозчики претендуют на владение указанным причалом, не имея на то законных оснований, решив действовать путем создания искусственного очага народного недовольства.