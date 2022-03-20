Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса доставлена из Якутска в Москву

Две с половиной тонны гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса, собранной жителями Якутии, прибыли в Москву. Во встрече груза участвовал председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Напомним, Общественная палата РС(Я) первой из всех регионов Дальнего Востока кинула клич по сбору помощи для беженцев из Донбасса. 20 февраля за это решение единогласно проголосовали члены Совета Общественной палаты.

На следующий день по адресу Орджоникидзе, 10 общественники совместно с молодежным движением #Мы вместе организовали пункт сбора. И вот несколько тонн собраны, аккуратно упакованы и доставлены в Москву. Вчера в грузовой комплекс аэропорта Внуково прибыла большая партия гуманитарной помощи. Сотни коробок заполнены продуктами питания, в первую очередь, детскими пюре и смесями, игрушками, подгузниками, книгами, одеждой и обувью и многим другим. Все новое и в фабричной упаковке.

В непростой процесс организации отправления груза из Якутска в Москву самым активным образом подключилось Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Правительстве России.

Как сказал Николай Дмитриевич, в аэропорту специалисты Постпредства передали гуманитарную помощь в руки МЧС РФ. Из Внуково тонны ценного груза отправятся в сторону Ногинска, а оттуда — в Белгород. Там помощь из Якутии встретят представители МЧС по региону. Также готовы оказать организационную поддержку коллеги по Общественной палате Белгородской области.

«Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям, принявшим участие в сборе и организации гуманитарной помощи для Донбасса, для беженцев, находящихся в данный момент в очень тяжелой ситуации. Якутяне оперативно отозвались, проявили доброту и человечность. Хочу поблагодарить волонтеров и штаб по сбору помощи, которые все сделали профессионально, с высокой ответственностью», — подчеркнул председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.