Гуля Аверинская: Терпеть не могу все эти паблики…

Популярная в якнете красавица Гуля Аверинская сообщила, что ненавидит паблики.

Недавно одна из самых красивых пар Якутии Эрхаан Попов и Гуля Аверинская сыграли свадьбу, но праздник был слегка омрачен неудачной шуткой одного из приглашенных друзей, мол, специально на свадьбу заказали вертолет МЧС…

Пользователи Сети подобную шутку не поняли и не оценили, так как реально переживали за пропавших людей в Усть-Янском улусе. А звездной паре пришлось узнать о себе много нового…