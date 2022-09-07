07.09.2022
15:42
455
Светская хроника
Гуля Аверинская: Терпеть не могу все эти паблики…
Популярная в якнете красавица Гуля Аверинская сообщила, что ненавидит паблики.
Недавно одна из самых красивых пар Якутии Эрхаан Попов и Гуля Аверинская сыграли свадьбу, но праздник был слегка омрачен неудачной шуткой одного из приглашенных друзей, мол, специально на свадьбу заказали вертолет МЧС…
Пользователи Сети подобную шутку не поняли и не оценили, так как реально переживали за пропавших людей в Усть-Янском улусе. А звездной паре пришлось узнать о себе много нового…
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Один комментарий на «Гуля Аверинская: Терпеть не могу все эти паблики…»
Добавить комментарий Отменить ответ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.09.2022
0
1
07.09.2022
0
99
07.09.2022
0
54
07.09.2022
0
86
07.09.2022
0
68
07.09.2022
0
144
07.09.2022
1
448
07.09.2022
0
172
07.09.2022
0
170
07.09.2022
0
128
07.09.2022
0
125
07.09.2022
0
298
07.09.2022
0
140
07.09.2022
0
583
07.09.2022
0
1108
07.09.2022
0
950
07.09.2022
0
626
07.09.2022
0
432
07.09.2022
0
274
07.09.2022
0
310
07.09.2022
0
360
07.09.2022
0
264
07.09.2022
0
246
07.09.2022
0
1202
07.09.2022
0
332
07.09.2022
0
317
07.09.2022
0
487
07.09.2022
0
332
07.09.2022
0
362
07.09.2022
0
418
07.09.2022
0
604
07.09.2022
0
209
07.09.2022
0
271
07.09.2022
0
1320
07.09.2022
0
242
07.09.2022
1
327
07.09.2022
0
483
07.09.2022
0
450
07.09.2022
0
2910
07.09.2022
0
824
07.09.2022
0
496
07.09.2022
0
1161
07.09.2022
0
4870
06.09.2022
0
5313
06.09.2022
2
3821
06.09.2022
0
1843
06.09.2022
0
1465
06.09.2022
0
800
06.09.2022
0
397
06.09.2022
0
280
06.09.2022
0
899
06.09.2022
0
1441
06.09.2022
2
1890
06.09.2022
0
2447
06.09.2022
0
1127
06.09.2022
0
3018
06.09.2022
0
462
06.09.2022
0
399
06.09.2022
0
398
06.09.2022
0
448
06.09.2022
0
315
ТОП НОВОСТИ
03.09.2022
0
14123
02.09.2022
1
10920
03.09.2022
0
10855
03.09.2022
0
8639
05.09.2022
1
8612
01.09.2022
1
6946
02.09.2022
2
6724
05.09.2022
0
6288
03.09.2022
0
6257
Красивая пара, громко сказано!…