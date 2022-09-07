07.09.2022
15:42
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Светская хроника

Гуля Аверинская: Терпеть не могу все эти паблики…

Популярная в якнете красавица Гуля Аверинская сообщила, что ненавидит паблики.

Недавно одна из самых красивых пар Якутии Эрхаан Попов и Гуля Аверинская сыграли свадьбу, но праздник был слегка омрачен неудачной шуткой одного из приглашенных друзей, мол, специально на свадьбу заказали вертолет МЧС…

Пользователи Сети подобную шутку не поняли и не оценили, так как реально переживали за пропавших людей в Усть-Янском улусе. А звездной паре пришлось узнать о себе много нового…

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Один комментарий на «Гуля Аверинская: Терпеть не могу все эти паблики…»
  1. Александр 07.09.2022 15:48

    Красивая пара, громко сказано!…

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