«Гулун» представил международный проект 

29 мая на сцене Саха Театра при полном аншлаге прошел большой концерт народного ансамбля танца «Гулун» Государственного театра коренных малочисленных народов Севера.

Мероприятие было посвящено Году Консолидации в республике, поэтому зрителям были представлены танцы народов мира – «Якутский», «Ирландский», «Китайский», «Цыганский», «Испанский» и другие, также в программе приняли участие артисты Синильга, Ирина ДУСКУЛОВА, Александр ПОГОДАЕВ, Оксана ГОР, Вячеслав КИМЛЕЛь, Ангелина НАЗАРЯН, Максим МАРТЫНОВ, ансамбли «Сияние Севера», «Ямские бубенцы», детская группа «Гулун».

Благодаря ярким и красочным номерам, любители танцевального искусства путешествовали по всем представленным странам и знакомились с народами, живущими там путем языка танца.

Мероприятие закончилось большим Хороводом Дружбы, состоящим из всех участников вечера.

Ева КУЗЬМЕНКО, отличник культуры РС (Я), артистка народного ансамбля танца «Гулун» Государственного театра коренных малочисленных народов Севера:

«Мы номера готовили в общей сложности где-то месяц было много постановок, если считать только «Гулун», то станцевали 12 номеров, также наряду с нами выступили наши студенты, их ансамбль называется «Сияние Севера», участвуют учащиеся СВФУ и приглашенные ансамбли, артисты. Я сама выступила во всех номерах, которых мы представили.

Думаю, что нашим зрителям понравились все наши номера, очень хорошо принимали каждый танец, аплодировали, действительно был аншлаг! Не было ни одного свободного места, сбоку также были поставлены стульчики, это не может не радовать! Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить наших зрителей за теплый прием и положительные отзывы».

Дария ХАРИТОНОВА, зрительница:

«Концерт был просто великолепным! Я давно являюсь поклонницей «Гулуна», поэтому не могла пропустить это мероприятие. Очень рада, что они выросли в отдельный театр малочисленных народов Севера. Также сегодня очень понравилось, что выступали талантливые представители разных национальностей, проживающих в Якутии! Все было великолепно. Поэтому призываю всех, кто не успел на сегодняшний концерт, не пропустить повтор проекта!».

Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала отличнику культуры СССР, заслуженному работнику культуры РС(Я), заместителю директора Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Виктории АНИСИМОВОЙ и лично Еве КУЗЬМЕНКО.