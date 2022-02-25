Гульнара Михайлова: Я не горжусь этим — риэлтор о ситуации с блогером Рожиной

Красавица Гульнара МИХАЙЛОВА (Анастасия УВАРОВА), директор риэлторских агентств продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков.

Девушка поделилась, что ее наконец-то выписали и ответила на некоторые вопросы. Одна из подписчиц спросила у риэлтора, как ей не жаль многодетную мать Сусанну Рожину, ведь Михайлова и сама является матерью. На что, Гульнара ответила, что Сусанне не было ее жаль, как мать и призналась, что блогер угрожала ей отцом, пользуясь его положением в связи с утратой супруги.

Во-первых, у меня тоже есть дети! Скажите, а ей было жалко меня, как маму?! Во-вторых, она лично угрожала мне моим отцом, пользуясь его положением в связи с утратой супруги, т.е. моей мамы

У девушки также поинтересовались «копают ли под ее».

А что копать под меня? Я зарабатываю деньги честным трудом, плачу налоги! Моя совесть чиста. А то, что квартиры подорожали от рук одной Гульнары — это конечно анекдот.

На вопрос, реально ли Сусанна Рожина принесла ей извинения, риэлтор ответила, что та действительно признала свою вину, но ей не нужны ее извинения.

Да, она действительно признала свою вину и принесла извинения в суде, но ее извинения мне не нужны. Дальше ход событий зависит уже не от меня.

Девушкой продолжают восхищаться за разоблачение Рожиной и называют ее «молодец». Гульнара написала, что сразу же раскусила блогера.

Неужели она думала, что я эти деньги дам ей. После 1 встречи я сразу раскусила ее в вымогательстве, а сама сразу написала заявление правоохранительным органам, чтобы довести дело до конца.

Тем не менее Гульнара призналась, что эта ситуация ее не радует и она не гордится этим.