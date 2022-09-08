Губят озеро в Якутске? Позвони в Народный фронт!

Народный фронт просит жителей Якутска сообщать о случаях незаконной отсыпки городских водоемов. Сегодня назрела необходимость постановки ребром вопроса земельного и экологического надзора в пределах городского округа. Только за 2022 год в Народный фронт в Якутии неоднократно обращались неравнодушные горожане с просьбами защитить родные озера. Факты экологических правонарушений были подтверждены совместными выездами с природоохранной прокуратурой, прокуратурой города, комитетом государственного экологического надзора Минприроды республики. Последний такой случай был в селе Пригородном, где в местном озере от мусора уже начала погибать рыба.

По каждому инциденту мы направляли обращение в прокуратуру республики о необходимости найти виновных и устранить последствия нарушений. В результате был получен ответ, что удалось установить виновное лицо и привлечь его к административной ответственности лишь в одном случае ― это некий гражданин С.Алексеев, который сбросил строительные отходы в озеро по по адресу Сергеляхское шоссе 5 км, д. 3, а затем был вынужден заплатить штраф в целых 2000 рублей(!), и устранить последствия своего нарушения.

По другим адресам отсыпки водных объектов строительными отходами: а это снова озеро по Сергеляхскому шоссе, где идет активное строительство, в том же с.Пригородное, и еще в 14 местах, виновных найти не удалось, а вернее, как считает прокуратура, и не пытались. В следствие чего и.о.министра экологии и главе ГО «Город Якутск» вынесены прокурорские представления. О результатах обязательно вам сообщим.

Для исправления выявленных экологических правонарушений в ближайшее время планируем провести круглый стол по вопросам сохранения водоемов в Якутске. Будем добиваться чтобы чиновники держали ответ. В связи с этим обращаемся к жителям Якутска об обратной связи по новым случаям незаконной отсыпки озер. Все подтвержденные обращения будут озвучены на круглом столе. Экология родного города – в наших руках!

Контакты регионального исполкома Народного фронта в Якутии: onf_ykt@mail.ru, ватсап-приемная +7 914 227-44-27.