26.04.2022
17:59
76

Общество

Губернатор Забайкальского края поздравил жителей Якутии

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей Якутии со 100-летием образования Республики.

«Республика Саха – великая, красивая и необъятная земля. Но самое главное её богатство – это люди. Люди, которые умеют создавать крепкие семьи, растить детей, соблюдать традиции, бережно использовать природные богатства, преумножать ценности, накопленные в истории и в культуре», – сказал он.

Губернатор выразил уверенность, что давние добрососедские отношения между Якутией и Забайкальским краем будут развиваться дальше. «Мы будем обмениваться гуманитарными и экономическими контактами и, конечно, дарить радость общения друг другу», – подчеркнул Александр Осипов.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх