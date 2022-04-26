Губернатор Забайкальского края поздравил жителей Якутии

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей Якутии со 100-летием образования Республики.

«Республика Саха – великая, красивая и необъятная земля. Но самое главное её богатство – это люди. Люди, которые умеют создавать крепкие семьи, растить детей, соблюдать традиции, бережно использовать природные богатства, преумножать ценности, накопленные в истории и в культуре», – сказал он.

Губернатор выразил уверенность, что давние добрососедские отношения между Якутией и Забайкальским краем будут развиваться дальше. «Мы будем обмениваться гуманитарными и экономическими контактами и, конечно, дарить радость общения друг другу», – подчеркнул Александр Осипов.