Губернатор народного правительства провинции Хэйлунцзян поздравил якутян

По случаю 100-летия образования Якутской АССР свои тёплые поздравления главе Якутии Айсену Николаеву и жителям Республики Саха (Якутия) направил губернатор народного правительства провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн.

«Наши государства имеют не только близкое географическое расположение, но и близкие дружественные отношения. Под руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина Китай и Россия сплотились, чтобы продвигать стратегическое сотрудничество. Союз Китая и России всегда был надежной опорой всего мира. В феврале этого года главы государств подписали совместное заявление о международных отношениях, направленное на развитие сотрудничества между двумя странами в будущем», – написал в поздравительном письме Ху Чаншэн.

Губернатор Народного Правительства провинции Хэйлунцзян отметил, что с момента установления в 2000 году дружественных отношений между провинцией Хэйлунцзян и Республикой Саха (Якутия) усилилось взаимное доверие между правительствами двух регионов, расширились обмены и сотрудничество в сферах экономики, культуры, туризма, спорта.

«В начале пандемии коронавирусной инфекции в Китае Республика Саха (Якутия) незамедлительно направила средства индивидуальной защиты провинции Хэйлунцзян, что в полной мере отражает глубокую дружбу между двумя регионами», – подчеркнул он.

Губернатор провинции КНР добавил, что в период пандемии дружественные обмены и деловое сотрудничество между провинцией Хэйлунцзян и Республикой Саха (Якутия) сохранились на прежнем уровне: «Представители Республики Саха (Якутия) приняли активное участие в мероприятиях в онлайн-формате, проводимых нашей провинцией: в видеоконференции в области законодательства, конференция женщин Китая и России, конференции в сфере средств массовой информации, что сыграло положительную роль в углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами в постэпидемическую эпоху».

Ху Чаншэн выразил готовность продолжать упорно продвигать сотрудничество между провинцией Хэйлунцзян и Республикой Саха (Якутия), а также вносить больший вклад в развитие китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.