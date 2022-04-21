Губернатор Кемеровской области поздравляет жителей Якутии с юбилеем республики

«Сегодня Якутия уверенно смотрит в будущее, сохраняя традиции добрососедства и взаимопонимания. Растет рождаемость, увеличивается средняя продолжительность жизни, строятся жилье и дороги, возводятся социальные объекты, развивается промышленность, сельское хозяйство, улучшается благосостояние якутян. Совместными усилиями всех уровней власти под руководством главы Якутии Айсена Николаева при активном содействии гражданского общества, все вместе общими усилиями вы делаете жизнь, экономику, социальную сферу родной Якутии лучше с каждым годом», — сказал Сергей Цивилев.

Кузбасс и Якутию связывают давние дружеские отношения. Важной точкой соприкосновения регионов является развитие угольной промышленности. Кроме того, через республику движутся по транспортным артериям БАМа и Транссиба грузы на Восток. Налажено сотрудничество в области образования и культуры.

«К своему юбилею Якутия обновила максимум показателей в добывающих отраслях. Такие результаты стали возможны благодаря труду всех жителей республики. Хочу поздравить всех вас с юбилеем. В суровых условиях вы сохраняете душевную теплоту и открытые сердца, меняете жизнь региона и всей страны к лучшему», — подчеркнул Цивилев.