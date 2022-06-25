25.06.2022
17:31
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Праздники

Губернатор Камчатки Владимир Солодов о ысыахе

На 25-й юбилейный национальный праздник «Ысыах Туймаады» съехались сотни гостей из различных регионов России и дружественных стран.

Нынче «Ысыах Туймаады» посвящен знаменательному событию — 100-летию ЯАССР. 

Праздник посетил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодняшний Ысыах Туймаады особенно долгожданный. Праздник мы встречаем спустя два года перерыва вынужденных ограничений из-за пандемии, поэтому, наверно, он особенно ярко воспринимается здесь, в Якутске в местности Ус Хатын. Очень здорово, что у нас появилась возможность участвовать в празднике. Сегодня Ысыах Туймаады наполнен особыми красками, поскольку это праздник единства, объединения, а это сейчас самая главная ценность для нас в России, которую мы все разделяем», — прокомментировал Владимир Солодов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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