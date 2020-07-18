Губарев озвучил предложения Ил Тумэна по вопросам развития арктической авиации



Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев 17 июля в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Состояние и перспективы развития арктической (полярной) авиации».

Заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации провел заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Александр Акимов.

В своем приветственном слове модератор мероприятия Александр Акимов подчеркнул, что вопросы развития арктической авиации крайне актуальны на сегодняшний день, особенно в свете того, что проблемы Арктики на данный момент стоят во главе угла повестки федерального правительства. Он отметил, что на всех уровнях власти в стране ведется огромная работа по развитию арктического макрорегиона.

Сенатор выразил обеспокоенность по поводу того, что отдаленные арктические районы страны без авиационной связи остаются в транспортной изоляции.

«Для малонаселенных и труднодоступных районов Арктики со сложными природно-климатическими условиями развитие местных авиаперевозок имеет первостепенное значение. Однако, начиная с 90-х годов, здесь наблюдается снижение интенсивности полетов, что ведет к деградации авиационной инфраструктуры. Высокий процент износа взлетно-посадочных полос, аэродромного оборудования, а также дефицит ресурсов для содержания и развития наземной аэропортовской инфраструктуры фактически разрушили функционирующую логистическую систему», – обозначил проблему Александр Акимов.

Докладчиками в ходе мероприятия выступили заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В ходе своего выступления глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул, что крупнейший по площади регион страны остается одним из самых изолированных в транспортном плане, особенно в арктической зоне Якутии.

Он проинформировал, что в целях обеспечения транспортной доступности из бюджета республики субсидируется 70% от стоимости авиабилетов по 157 внутрирайонным маршрутам, а также 50% от экономтарифа для отдельной категории граждан. Ил Дархан заострил внимание на том, что в силу ограниченных возможностей бюджета республики спецтарифами могут воспользоваться только 10% жителей арктических районов. По его словам, при общей потребности в субсидировании авиаперевозок по арктическим направлениям в размере2,5 млрд. рублей в 2020 году предусмотрено 413 млн. рублей.

Айсен Николаев заключил, что без федеральной поддержки задачу субсидирования местных авиаперевозок ни один регион страны не сможет решить своими силами.

Глава республики также отметил одну из главных проблем авиаотрасли – устаревание парка воздушных судов.

«В январе 2020 года Президент РФ Владимир Путин дал поручение создать дальневосточную авиакомпанию, которая базируется на отечественной авиатехнике. На сегодня рассматриваются разные варианты, в том числе возможность создания авиакомпании на базе АК «Аврора», которая эксплуатирует самолеты исключительно зарубежного производства», – напомнил Айсен Николев. Он подчеркнул важность внедрения авиатехники отечественной продукции на авиамаршрутах Дальнего Востока.

Ил Дархан обозначил позицию республики по данному вопросу, отметив выгодность создания авиаальянса различных авиаперевозчиков, в том числе якутских компаний. Глава республики отметил, что альянс авиаперевозчиков является стандартной мировой процедурой, в рамках которой несколько авиакомпаний согласованно работают на одной территории.

«Мы сейчас создали рабочую группу совместно с авиакомпаниями Якутии и Ростехом для оперативного обсуждения и выработки согласованных предложений по мерам поддержки производства и эксплуатации именно отечественных воздушных судов особенно в условиях Крайнего Севера», – проинформировал Айсен Николаев.

Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев в ходе мероприятия озвучил ряд предложений Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Он отметил необходимость анализа работы федеральных казенных предприятий авиаотрасли, в том числе «Аэропортов Севера». Народный депутат выступил за увеличение финансирования ФКП «Аэропорты Севера», оказания содействия в снижении избыточных требований авиационной транспортной безопасности для малых аэропортов.

Парламентарий подчеркнул, что нужно рассмотреть вопрос компенсации 20% лизинговых платежей авиакомпаний.

Виктор Губарев также заострил внимание на необходимости субсидирования внутриреспубликанских перевозок из федерального бюджета. Он озвучил проблему высоких авиатарифов в арктических районах республики, что ставит в тяжелое положение местных жителей.

Народный депутат остановился также на вопросах кадрового обеспечения, отметив существующий дефицит пилотов в авиаотрасли республики. Он отметил, что при подготовке пилотов нужно ввести практику наставничества, а также обучать их для осуществления полетов в высокие широты, в том числе в Арктике.

Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев поддержал мнение Главы Якутии Айсена Николаева о важности создания авиаальянса. Он отметил, что к данному вопросу нужно подходить с особой внимательностью, подчеркнув важность наличия местных авиакомпаний, осуществляющих внутрирегиональные авиаперевозки.

