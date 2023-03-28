ГТОиБ ждет вас на премьерные показы

Дорогие наши зрители!

До ближайших премьерных показов балета-сказки «В Тридевятом царстве» осталось всего две недели! Чтобы вы могли как следует подготовиться к походу в театр, мы предлагаем вам познакомиться с русскими композиторами, чья музыка используется при создании спектакля. Это: Р. Щедрин, П. Чайковский, М. Мусоргский, И. Стравинский, Н. Римский -Корсаков, А. Лядов.

В нашем балете используются фрагменты из балета «Конек-Горбунок» Р. Щедрина.

Композитор Родион Щедрин, будучи молодым композитором, тогда ещё студентом консерватории, которому на тот момент было немногим более двадцати лет, сочинил балет «Конек-Горбунок» по заказу Большого театра.

Приходите 8 и 9 апреля 2023 года на ближайшие премьерные показы балета-сказки «В Тридевятом царстве»! Подарите себе и близким настоящую сказку!

Билеты можно купить в кассе театра, на сайте sakha-opera.ru и в мобильном приложении.

Спектакль участвует в программе #ПушкинскаяКарта.