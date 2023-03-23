ГТОиБ: Встречайте день театра вместе с нами

26 марта в 17:00 Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона приглашает вас на одноактный балет Жоржа Бизе — Родиона Щедрина «Кармен-сюита» и Гала-концерт, посвященный Всемирному дню театра, отмечаемый 27 марта.

В главных партиях: Кармен — заслуженная артистка РС(Я) Динара Гасанбалаева, Хозе — народный артист РС(Я) Сарыал Афанасьев, Тореадор — лауреат международных конкурсов Валерий Аргунов.

В программе Гала-концерта в исполнении солистов балета вы увидите отрывки из балетов «Сильфида», «Дон Кихот» и «Корсар», также будут представлены популярные арии из опер «Кармен», «Пиковая дама», «Мадам Баттерфляй» и классические номера в исполнении солистов оперы с участием хора театра.