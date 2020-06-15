ГТОиБ требуются на работу тенор, баритон, бас и завхудпост?

Постоянный читатель в курсе, что SakhaLife отслеживает ситуацию по Государственному театру оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

12 июня мы сообщили о том, что в театре грядут сокращения 11 штатных единиц, включая ставки главного балетмейстера, которую замещает Мария САЙДЫКУЛОВА и главного режиссера, которым является Прокопий НЕУСТРОЕВ, вместе с развернутым интервью директора театра Сергея ЮНГАНСА.

Сегодня утром SakhaLife с удивлением обнаружил на сайте trudvsem.ru — Общероссийской базе вакансий, что Государственному театру оперы и балета Якутии требуются на работу тенор, баритон и бас – 3 вакансии солистов и заведующий художественно-постановочной частью. Объявление было размещено 11 июня.

Учитывая, что объявления были размещены на российском сайте вакансий, а так же то, что указывалось о предоставлении жилья, напрашивается вывод, что администрация театра планировала привезти специалистов из-за пределов республики. В объявлении о вакансии язык артистов был указан как русский, уровень владения должен быть родным. О владении якутским языком в объявлении о вакансиях для ГТОиБ ничего не указывалось.

Читатель помнит, что любимый в народе тенор Семен ОКОНЕШНИКОВ ушел из жизни год назад – в июне 2019-го. Еще одного тенора – Вячеслава ЛОГИНОВА, заслуженного артиста РС (Я) уволили из ГТОиБ в 2010 году, он судился с администрацией театра, пытаясь восстановиться на работе. Юбилейный концерт артиста этой весной состоялся под сводами Высшей школы музыки республики.

Так что даже на сторонний взгляд можно предположить, что ставка тенора в ГТОиБ все же есть. Сейчас партии теноров исполняют солисты Александр ДОНСКОЙ, Григорий ПЕТРОВ и Николай ПОПОВ.

Партии баритонов исполняют солисты ГТОиБ Юрий БАИШЕВ и Александр ЕМЕЛЬЯНОВ.

С басами в театре совсем сложно. Иван СТЕПАНОВ, Владимир ПАВЛОВ и Владимир ЗАБОЛОЦКИЙ все еще выходят на сцену, но все они пенсионного возраста. Смена им если и есть, то широкой известности пока не получила.

Согласно данным на сайте ГТОиБ, заведующим художественно-постановочной частью указан Леонид АКИМОВ. Однако SakhaLife известно, что он в числе тех 11-ти, которые будут сокращены с 1 сентября, возможно, с другой постоянной ставки, например, механика кинотехнологического оборудования.

Свои возникшие вопросы SakhaLife направил директору ГТОиБ Сергею Юнгансу. Однако Сергей Сергеевич ответил, что данных ставок на сегодняшний день в театре нет.

В течение нескольких минут с сайта «Труд всем» чудесным образом пропали и объявления о том, что ГТОиБ Якутии приглашает трех солистов и заведующего художественно-постановочной частью… Это, конечно же, интересное совпадение.

С названного сайта объявления пропали, но следы в интернете остались. Например, гугл помнит все.

Так же, сохранились объявления о приеме на работу в ГТОиБ на других российских базах вакансий, в том числе и старые. Например, от 5 марта о начальнике отдела маркетинга. Этот отдел обновлен, с приходом Сергея Юнганса в него принята известная журналистка Галина МОЗОЛЕВСКАЯ, выходец из «СахаМедиа». Нашлись объявления от 8 июня.

В объявлениях о вакансиях контактным лицом обозначен где Максим Валежанович, где просто Максим. Его полный тезка трудится в ГТОиБ Якутии помощником директора.

В своем интервью Сергей Сергеевич заявил SakhaLife, что одним из главных направлений театра станет импорт компетенций. То есть, директор Юнганс планирует, чтоб в якутский музыкальный театр приезжали дирижеры, режиссеры, артисты и другие ценные специалисты, которые будут вносить свежую струю и помогать лучше раскрывать потенциал членов труппы.

Такое в ГТОиБ и раньше практиковалось. Логично предположить, что кадровая комиссия, возглавляемая тогдашним премьер-министром Владимиром СОЛОДОВЫМ, потому и назначила директором Юнганса со стороны, чтоб он вдохнул в театр свежий ветер перемен.

Почему же так странно вышло с объявлениями по вакансиям – непонятно. Возможно, помощник поспешил? Ведь в обществе и в коллективе самого театра вызвало большой резонанс предстоящее увольнение заслуженных артистов республики Марии Сайдыкуловой и Прокопия Неустроева. Не самый удобный момент для новобранцев?

SakhaLife следит за развитием событий.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный резонанс.