Культура
ГТОиБ приглашает на новогодние спектакли
Новогодние каникулы с СахаОпераБалет.
3 января. Музыкальный спектакль «Бременские музыканты».
Известные сказочные персонажи расскажут о дружбе, бесстрашии, вере и любви, о возможности осуществления мечты. Яркие цвета, динамика действий, знакомая музыка окунут в мир сказки не только ребенка, но и взрослого.
6 января. Балет «Щелкунчик».
Зрителей ждет настоящая рождественская сказка и волшебная, как сам Новый год, музыка великого Чайковского. Детям понравится незамысловатый сюжет сказки о славном Щелкунчике. Злой Мышиный король превратил прекрасного Принца в уродливую куклу. Добрая и смелая девочка Маша помогает Щелкунчику побороть мышиное войско.
8 января. Опера «Морозко».
Сюжет русской народной сказки «Морозко» широко известен во всем мире. Кто не знает добрую сказку о трудолюбивой и терпеливой падчерице и ее сестрице-ленивице, попавших в царство Мороза и получивших вознаграждение за свои труды.
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