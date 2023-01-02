ГТОиБ приглашает на новогодние спектакли

Новогодние каникулы с СахаОпераБалет.

На афише — ведущий солист балета, лауреат Международного конкурса артистов балета Валерий Аргунов

3 января. Музыкальный спектакль «Бременские музыканты».

Известные сказочные персонажи расскажут о дружбе, бесстрашии, вере и любви, о возможности осуществления мечты. Яркие цвета, динамика действий, знакомая музыка окунут в мир сказки не только ребенка, но и взрослого.

6 января. Балет «Щелкунчик».

Зрителей ждет настоящая рождественская сказка и волшебная, как сам Новый год, музыка великого Чайковского. Детям понравится незамысловатый сюжет сказки о славном Щелкунчике. Злой Мышиный король превратил прекрасного Принца в уродливую куклу. Добрая и смелая девочка Маша помогает Щелкунчику побороть мышиное войско.

8 января. Опера «Морозко».

Сюжет русской народной сказки «Морозко» широко известен во всем мире. Кто не знает добрую сказку о трудолюбивой и терпеливой падчерице и ее сестрице-ленивице, попавших в царство Мороза и получивших вознаграждение за свои труды.