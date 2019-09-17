ГТОиБ открывает свой новый сезон!

Государственный театр оперы и балета им.Суорун Омоллоона открывает свой новый 49-й театральный сезон и приглашает своих зрителей на легендарные спектакли балетного и оперного искусств!

«БОГЕМА». К Юбилею и 30-летию сценической деятельности заслуженной артистки России и Якутии, лауреата Всероссийского и международного конкурсов Марины СИЛИНОЙ на нашей сцене бессмертный оперный шедевр Дж.Пуччини о молодости, творчестве и великой силе любви «Богема» в 2-х действиях.

Также в спектакле заняты: Николай Попов, Александр Емельянов, Егор Колодезников, Борис Алексеев, Ирина Чичкова, Владимир Заболоцкий

Дирижер – постановщик: Тулайхуу (Монголия)

Режиссер – постановщик: Карл Сергучев

Художник – постановщик: Саргылана Иванова

Дирижер: Алевтина Иоффе (Москва, Берлин)

Дата и время: 21 сентября с 17:00 ч.

Возраст: 12+

Стоимость билетов: 300 – 500 руб.

«ЧИПОЛЛИНО». 22 сентября в 12:00 ч. на веселый балет в 3-х действиях по одноименной сказке Дж. Родари о приключениях мальчика-луковки и его друзей в сказочной стране.

В солнечной Италии живёт славная семейка Луковок: Чиполлино, Чиполотто, Чиполочча, Чиполетто во главе с отцом Чиполлоне. Однажды в их город приезжает сам Принц Лимон со своей свитой Лимошек и Лимончиков. Весь город высыпал на улицы, чтобы поприветствовать Принца Лимона и вдруг… Кто-то толкнул старика Чиполлоне и он наступил Принцу Лимону на ногу! Его схватили, заковали в цепи и бросили в тюрьму. А наш Чиполлино отправился в путешествие, чтобы спасти своего отца… А вот кто встретится ему на пути и какие приключения его ждут, расскажет музыкальный спектакль-сказка, в котором много песен, танцев и смеха!

В партиях заняты:

Чиполлино, мальчик-луковка Михаил Дмитриев

Чиполлоне, папа Чиполлино Евгений Егоров

Редисочка Александра Ларева

Тыква Сергей Прокопьев

Горошек Михаил Андреев

Принц Лимон Михаил Соловьев

Графини Вишни Мария Артамонова, Динара Гасанбалаева

Вишенка Айаал Скрыбыкин

Земляничка Мария Кузьмина

Синьор Помидор Иннокентий Оконешников

Лимончик Виктория Григорьева

Стоимость билета: 200 руб.

Возраст: 0+

«ЖИЗЕЛЬ». 22 сентября в 17:00 ч.

«Жизель» Адольфа Адана, самый поэтичный из всех романтических балетов. Созданный более полутора веков назад, он трогает и поныне, противопоставляя реальность, где любовь крестьянки и графа обречена, и призрачный мир, где великое чувство торжествует.

Музыка Адольфа Адана – эмоционально открытая, мелодичная, обладающая истинно французским изяществом. Она отличается одухотворенностью и создает настроение, тонко намечая характеристики персонажей. История, происходящая на сцене, изящно оформлена великолепными декорациями. Спектакль в непревзойдённой хореографии Мариуса Петипа каждый раз заставляет зрителей сопереживать главным героям, поскольку на первый план в балете выходит глубокий психологизм их взаимоотношений.

Легенду о вечно юной Жизели, хрупкой и беззащитной, но в то же время доверчивой и преданной вилисе, чьё чувство оказалась сильнее самой смерти, на сцене воплотят ведущие солисты и артисты балетной труппы театра.

Спектакль будет интересен тем, что он будет не классической постановкой, а скорее экспериментальным, а каким именно, зрители увидят сами, также он откроет новый балетный сезон.

Хореографическая редакция Александра Полубенцева (Санкт – Петербург);

Художник – постановщик: Ирина Кустова (Санкт – Петербург);

Дирижер – постановщик: Стив Эллери (Англия)

Солисты: Венера Федотова, Тимофей Федотов, Михаил Соловьев, Мария Кузьмина, Сарыал Афанасьев, Ксения Лукина, Динара Гасанбалаева¸ Мария Артамонова

Возраст: 12+

Стоимость билетов: 300 – 500 руб.

«НЬУРГУН БООТУР». 25 сентября в 18:30 часов Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона представит оперу Марка Жиркова, Генриха Литинского «Ньургун Боотур» на либретто Суоруна Омоллоона, в постановке заслуженного артиста РС (Я) Прокопия Неустроева, посвященную памяти народного артиста России и Республики Саха (Якутия) Семена Оконешникова – «Золотого тенора Якутии». Данная роль Урун Уолана в исполнении Семена Петровича стала дебютной, за которую он стал лауреатом премии якутского комсомола в 1977 году и по признанию критиков и поклонников, она была его лучшей ролью, наряду с другими образами.

Опера «Ньургун Боотур» — первенец музыкального театра Якутии, поставленный как музыкальная драма-олонхо в 1940-м году, как опера-олонхо в 1947 году. Именно этот спектакль был показан на легендарной Декаде якутской литературы и искусств в Москве в 1957 году.

Впоследствии неоднократно ставили этот спектакль по-новому, словно возвращаясь к чистым незамутненным истокам народного творчества и неиссякаемой фантазии.

Богатые, добротные костюмы персонажей воссоздают эпически-торжественный характер старинных одеяний якутских богов-айыы. Живописные декорации рисуют то картины родной природы с пышной растительностью, то мертвяще-холодные недра подземного Нижнего мира.

В партиях заняты ведущие солисты:

Ньургун Боотур – Егор Колодезников

Туйаарыма Куо – Анастасия Мухина

Юрюн Уолан – Николай Попов

Уот Уhутаакы – Александр Емельянов

Режиссер – постановщик: заслуженный артист РС (Я)

Прокопий Неустроев

Дирижер — постановшик: заслуженный деятель искусств РС (Я) Алексей Унаров.

Художник – постановщик: заслуженный деятель искусств РФ и РС (Я) Николай Попов;

Художник по костюмам: отличник культуры Марьяна Оконешникова;

Хормейстер: заслуженный деятель искусств РФ и РС (Я) Октябрина Птицына

Стоимость билетов: 300-500 руб.

Возраст: 12+

Справки по тел.: 36-06-90

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