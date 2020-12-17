ГТОиБ: На «Сильву» билеты распроданы!
19 декабря после очередного карантинного перерыва Государственный театр оперы и балета откроет свои двери для зрителя.
С соблюдениями всех противоэпидемиологических норм производственные цеха театра вели постановочную работу и вскоре якутских театралов ждет череда премьер. Администрация театра позаботилась о своем зрителе и подготовила пространство театра в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Все зрители при входе в театр будут проходить обязательную термометрию, и обработку рук антисептическими раствором. В пространствах театра будут работать рециркуляторы, разрешена 50-процентная рассадка гостей в зрительном зале с обязательным ношением защитных масок, которые можно получить при входе в театр.
Обеспечивается использование сотрудниками при обслуживании гостей защитных масок и перчаток. В театре установлены ультрафиолетовые лампы, которые будут включаться после каждого спектакля.
Для дезинфекции зрительного зала приобретены генераторы сухого тумана, при распылении которых высококонцентрированного дезинфектанта происходит обработка как всех покрытий, так и труднодоступных областей. При этом насыщенный дезинфицирующим веществом туман долгое время остается в помещении, гарантируя эффективную обработку воздуха. Так как распыляется высококонцентрированное средство с добавлением лишь небольшого количества воды, поверхности помещения лишь окропляются — таким образом, вода не стекает с них, и дезинфицирующее вещество может дольше воздействовать на поверхности для достижения оптимального результата.
«Наш театр приготовил для зрителя две премьеры: Камерный балет «Платформа: история одного вокзала» в хореографии Екатерины Тайшиной — 26 и 27 декабря, а также оперетту Имре Кальмана «Сильва» — 5, 6, 8 января. Первый премьерный показ «Сильвы» состоится 19 декабря и уже распродан. Мы готовим наш зал к приходу зрителя, проходит уборка и дезинфекция помещений. Мы с нетерпением ждем зрителя на наши предновогодние и новогодние спектакли!», — приглашает долгожданного зрителя директор театра Сергей Юнганс.
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