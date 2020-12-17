ГТОиБ: На «Сильву» билеты распроданы!

19 декабря после очередного карантинного перерыва Государственный театр оперы и балета откроет свои двери для зрителя.

С соблюдениями всех противоэпидемиологических норм производственные цеха театра вели постановочную работу и вскоре якутских театралов ждет череда премьер. Администрация театра позаботилась о своем зрителе и подготовила пространство театра в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Все зрители при входе в театр будут проходить обязательную термометрию, и обработку рук антисептическими раствором. В пространствах театра будут работать рециркуляторы, разрешена 50-процентная рассадка гостей в зрительном зале с обязательным ношением защитных масок, которые можно получить при входе в театр.

Обеспечивается использование сотрудниками при обслуживании гостей защитных масок и перчаток. В театре установлены ультрафиолетовые лампы, которые будут включаться после каждого спектакля.

Для дезинфекции зрительного зала приобретены генераторы сухого тумана, при распылении которых высококонцентрированного дезинфектанта происходит обработка как всех покрытий, так и труднодоступных областей. При этом насыщенный дезинфицирующим веществом туман долгое время остается в помещении, гарантируя эффективную обработку воздуха. Так как распыляется высококонцентрированное средство с добавлением лишь небольшого количества воды, поверхности помещения лишь окропляются — таким образом, вода не стекает с них, и дезинфицирующее вещество может дольше воздействовать на поверхности для достижения оптимального результата.