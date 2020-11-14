ГТОиБ из-за ограничений покажет премьеру не в Якутске

16 ноября в рамках Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» Театр оперы и балета Якутии на сцене Московского детского музыкального театр им. Наталии Сац представит премьеру одноактного балета «Платформа: история одного вокзала» в стиле неоклассики: синтез contemporary dance и классической хореографии.

Сюжетная линия постановки хоть и проста, но актуальность делает её притягательной на все времена. Без любви и надежды не может жить ни одна человеческая душа. Так, и в этой постановке герои ищут свою любовь и судьбу. Они полны надежд, разочарований, горьких слез и счастливых улыбок.

Образ вокзала и проходящих мимо поездов – это олицетворение быстротечности времён и смены поклонений, которые полны обычных человеческих страстей. С одной стороны – эта сложная философская тема, затронутая в спектакле, а с другой стороны на сцене зритель видит рассказ о судьбах людей: о принятии ими решений, об их неверных шагах и поиске любви.

Такая тонкая и чувственная сюжетная линий поможет артистам представить не только высококлассную хореографию, но и показать свой актерский талант.

В балете задействована треть балетной труппы театра. Поставила спектакль известный в Республике Саха (Якутия) балетмейстер, заслуженная артистка России и Республики Саха (Якутия), лауреат Международных и Всероссийских конкурсов хореографов Екатерина Тайшина.

В Якутии провести премьерные показы пока не удается в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.