Грянули якутские морозы. Дети не учатся

Уроки в школах приостановлены для всех учащихся в столице республики сегодня, 21 декабря. Как сообщили телеканалу «Якутия 24» в управлении образования Якутска , в связи с морозами актированный день объявлен для 1-11 классов, занятия будут проводиться дистанционно.

В связи с морозами в нескольких населенных пунктах Якутии объявлен актированный день для школьников.

В 6 часов утра -53 градуса зафиксировано в Батамае Кобяйского района.

-52 градуса установились в Оймяконском, Намском, Таттинском, Горном районах.

-51 градус отмечена в Томпонском, Чурапчинском, Хангаласском, Амгинском, Усть-Майском районах.

Еще в ряде районов столбик термометра опустился ниже -45 градусов.