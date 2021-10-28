Грядут массовые проверки соблюдения режима локдауна

В Якутии во время длинных выходных с 30 октября по 7 ноября будут проводиться массовые проверки соблюдения требований и распоряжений указа главы республики. Планируется мониторить — работает ли запрещенный указом главы объект или нет, а разрешенные общественные места будут проверять на соблюдение мер по противодействию распространение коронавирусной инфекции. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказала руководитель территориального Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева.

Маргарита Игнатьева сообщила, что с начала октября были проведены активные проверки по соблюдение мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, было проверено за месяц около 500 торговых центров, пунктов питания, общественных контор, спортивных сооружений. Нарушения были выявлены в 70% проверенных объектах, сообщает ЯСИА.

«Где-то стерты разметки социального дистанцирования, нет антисептиков, хлорных препаратов для дезинфекции, в магазинах обслуживали посетителей без масок, выявили очень много нарушений. В течение двух недель провели большой семинар, еще раз напомнили, какие требования предъявляются к таким общественным пунктам. В период выходных будут проверки — работает ли запрещенный указом главы республики объект или нет, а если он разрешен, то все ли требования там выполняются. Будут опять же массовые проверки, не только органами Роспотребнадзора, но и административными комиссиями муниципалитетов совместно с полицией, Росгвардией», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора.

Она отметила, что также проводятся проверки в общественном транспорте совместно с полицией. С начала 2021 года в отношении граждан за нарушение масочного режима в общественных местах составлено 5876 протоколов об административном правонарушении и переданы материалы в суды. Больше половины материалов были рассмотрены и наложены штрафы на общую сумму более одиннадцати миллионов рублей. По сведениям Роспотребнадзора на водителей автобусов было наложено 16 штрафов за то, что транспортные средства были в антисанитарном состоянии и не выполнялись меры. Маргарита Игнатьева призвала граждан соблюдать масочный режим, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.