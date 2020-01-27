27.01.2020
12:14
625
Политика
Грядут изменения в карьере главы Хангаласса
По данным SakhaLife Гаврил АЛЕКСЕЕВ, глава Хангаласского улуса будет назначен заместителем министра финансов Якутии.
Естественно, были проведены все консультации.
При таком раскладе, он не будет участвовать в выборах главы Хангаласского улуса, которые грядут в сентябре этого года.
Логично предположить, что ставка сделана на Федора БОРИСОВА, в январе назначенного первым заместителем главы Хангаласского улуса, ранее работавшего заместителем руководителя Администрации главы и правительства республики.
Разумеется, «Единая Россия» проведет праймериз, который и определит кандидата, которого выдвинет партия.
SakhaLife следит за развитием событий.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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