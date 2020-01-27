Грядут изменения в карьере главы Хангаласса

По данным SakhaLife Гаврил АЛЕКСЕЕВ, глава Хангаласского улуса будет назначен заместителем министра финансов Якутии.

Естественно, были проведены все консультации.

При таком раскладе, он не будет участвовать в выборах главы Хангаласского улуса, которые грядут в сентябре этого года.

Логично предположить, что ставка сделана на Федора БОРИСОВА, в январе назначенного первым заместителем главы Хангаласского улуса, ранее работавшего заместителем руководителя Администрации главы и правительства республики.

Разумеется, «Единая Россия» проведет праймериз, который и определит кандидата, которого выдвинет партия.

SakhaLife следит за развитием событий.