15.04.2022
11:25
303

Финансы

Грядет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат — бюджет РФ в профиците

 В России скоро произойдет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и иных социальных выплат, сообщил помощник президента Максим Орешкин в беседе с телеканалом «Россия 1».

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет«, – цитирует Орешкина РИА Новости.

Орешкин также напомнил об опубликованном Министерством финансов России отчете, который показал рекордный профицит бюджета.

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться«, – отметил он.

Фото: duma.gov.ru
Источник: РИА Новости
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх