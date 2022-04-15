Грядет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат — бюджет РФ в профиците

В России скоро произойдет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и иных социальных выплат, сообщил помощник президента Максим Орешкин в беседе с телеканалом «Россия 1».

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет«, – цитирует Орешкина РИА Новости.

Орешкин также напомнил об опубликованном Министерством финансов России отчете, который показал рекордный профицит бюджета.

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться«, – отметил он.