Грядет V республиканский конкурс песни «Кылыhах куйаардыын ситимэ» имени М.П. Колесовой-Расторгуевой

6 Апреля в Государственном цирке Якутии в рамках V Республиканского конкурса песни «Кылыhах куйаардыын ситимэ» имени Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой состоится гала-концерт победителей и участников конкурса с участием артистов Театра эстрады, цирка и творческого коллектива Якутского колледжа культуры и искусств «Күн Өркөн», танцевального ансамбля «Леди+» под руководством Марины КУЗЬМИНОЙ.

Вам подарят свои незабываемые композиции с колоритными голосами-кылыhах заслуженные артисты РС(Я) Варя АМАНАТОВА и Александр ДЬЯЧКОВСКИЙ — СААРЫН. Украсят своими песнями обворожительная ОЛИМПИЯ и лучезарная Уля СЕРГУЧЕВА — КУННЕЙ, которые в свое время пели в дуэте вместе с Марфой Петровной КОЛЕСОВОЙ-РАСТОРГУЕВОЙ.

Для вас выступит синтез-театр «Ойуун», впервые созданный в начале 90-х годов заслуженными артистами РФ Марфой и Сергеем РАСТОРГУЕВЫМИ. Но это будет совершенно новый синтез-театр, который восстановили молодые и талантливые артисты цирка, и вы будете свидетелями этого уникального события.

Приходите! Вас ждут яркие незабываемые впечатления!

Возрастное ограничение: 0+

Дата проведения: 6 апреля 2019 года.

Время:18:00ч.

Стоимость билетов: 500 руб.

Телефон кассы: 735-537; 42-95-68

Справки по телефону: 42-86-42

Место проведения: г. Якутск, Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.