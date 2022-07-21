21.07.2022
11:46
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Якутия

Грядет реставрация дома головы Байагантайского улуса

Об этом сообщает ВК Николай МАКАРОВ, директор Департамента Якутии по охране объектов культурного наследия.

 — В середине следующего месяца планируем приступить к реставрации дома Саввы Егорова, головы Байагантайского улуса, в Байагантайском 2 наслеге Усть-Алданского улуса. Средства на восстановительные работы были собраны с помощью Телемарафона 18 апреля т. г.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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