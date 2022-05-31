Грузовой терминал «ЛОРП» в Нижнем Бестяхе получил ЗОС

Грузовой терминал 1-й этап строительства АО «ЛОРП» в поселке Нижний Бестях получил заключение Управления госстройжилнадзора РС(Я) о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и энергетической эффективности (ЗОС).

На 1 этапе строительства грузового терминала выстроена причальная набережная вертикального профиля протяженностью 100 метров с подкрановыми путями, площадка для переработки грузов, трансформаторная подстанция. Установлены также два крана с грузоподъёмностью по 32 тонны.

«Этот один из крупных инвестиционных проектов в нашем регионе призван облегчить проблему северного завоза жизненно важных грузов. Выданное заключение подтверждает строительную готовность грузового терминала и является одним из оснований ввода в эксплуатацию», — прокомментировал выдачу ЗОС руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

Грузовой терминал Нижнего Бестяха является резидентом ТОР «Якутия», который свяжет железнодорожные и речные перевозки в республике. Общая мощность терминала составит 2 млн тонн грузов в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году.