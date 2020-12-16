16.12.2020
12:15
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Якутия

Грузоподъемность увеличили на ледовой переправе Хатассы-Павловск

На ледовом автозимнике Хатассы — Павловск повышена грузоподъемность до 10 тонн 
Комиссия в составе сотрудников Управтодора республики и МЧС России установила грузоподъемность ледовой переправы Хатассы — Павловск  до 10 тонн. 

Комиссионное решение принято 16 декабря после замеров толщины льда  на участках переправы через реку Лену, расположенных на территориях Якутска и Мегино-Кангаласского района.

Открытие переправы для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн ожидается на следующей неделе в зависимости от достаточного промерзания льда.

В настоящее время продолжаются работы по устройству ледового автозимника в направлении Кангалассы — Соттинцы. По ориентировочному графику, его открытие намечено на 27 декабря. Грузоподъемность переправы также на месте определят специалисты федерального и республиканского ведомств.

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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