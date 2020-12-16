Грузоподъемность увеличили на ледовой переправе Хатассы-Павловск

На ледовом автозимнике Хатассы — Павловск повышена грузоподъемность до 10 тонн

Комиссия в составе сотрудников Управтодора республики и МЧС России установила грузоподъемность ледовой переправы Хатассы — Павловск до 10 тонн.

Комиссионное решение принято 16 декабря после замеров толщины льда на участках переправы через реку Лену, расположенных на территориях Якутска и Мегино-Кангаласского района.

Открытие переправы для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн ожидается на следующей неделе в зависимости от достаточного промерзания льда.

В настоящее время продолжаются работы по устройству ледового автозимника в направлении Кангалассы — Соттинцы. По ориентировочному графику, его открытие намечено на 27 декабря. Грузоподъемность переправы также на месте определят специалисты федерального и республиканского ведомств.