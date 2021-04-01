Грузоподъемность снизят на ледовых переправах в Якутии

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ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает о снижении грузоподъемности с 5 апреля на сезонных автомобильных дорогах «Амга», «Борогон», «Умнас» и «Эдьигээн».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и требований безопасности будет снижена грузоподъемность до 30 тонн на ледовом автозимнике через реку Лену в направлении п. Кангалассы — с. Соттинцы.

Ограничение грузоподъемности до 20 тонн установят на автодорогах:

— «Амга» на участке п. Усть-Мая — п. Эльдикан, ледовой переправе через реки Амга и Алдан на 198 км и 423 км автодороги, соответственно;

— «Умнас» на участках с. Улахан-Ан — с. Синск и с. Синск — гр. Олекминского улуса;

— «Эдьигээн» на участках г. Вилюйск — п. Жиганск и на 3 км р. Вилюй — г. Вилюйск.