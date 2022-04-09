09.04.2022
13:52
103
Погода
Грузоподъемность переправы «Якутск-Нижний Бестях» снижена до 30 тонн
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о снижении с 9 апреля грузоподъемности до 30 тонн на ледовом автозимнике через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» федеральной трассы Р-504 «Колыма».
Движение по ледовым переправам закрывается с 15 апреля текущего года.
ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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