Грузоподъемность переправы через Алдан увеличена
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 21 декабря 2020 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 20 тонн.
25 декабря 2020 г. планируется открытие движения по грунтовому автозимнику на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области. Автозимник относится к III технической категории автозимников, общая протяженность составляет 836 км.
Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 21.12.2020 г.
|№
|Ледовые переправы
|Дата открытия до 4 тонн
|Дата открытия до 10 тонн
|Дата открытия до 20 тонн
|Дата открытия до 30 тонн
|Дата открытия до 40 тонн
|Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
|1
|км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|2
|км 807 (с. Кюндядя) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|3
|км 956 (с. Устье) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|4
|км 1049 (с. Крестях) р. Вилюй
|03.12.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
|5
|км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена
|—
|05.01.2021
|13.01.2021
|20.01.2021
|05.02.2021
|6
|км 365+200 — км 365+800 «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан
|—
|14.12.2020
|21.12.2020
|28.12.2020
|11.01.2021
Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
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