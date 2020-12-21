Грузоподъемность переправы через Алдан увеличена

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 21 декабря 2020 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 20 тонн.

25 декабря 2020 г. планируется открытие движения по грунтовому автозимнику на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области. Автозимник относится к III технической категории автозимников, общая протяженность составляет 836 км.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 21.12.2020 г.

№ Ледовые переправы Дата открытия до 4 тонн Дата открытия до 10 тонн Дата открытия до 20 тонн Дата открытия до 30 тонн Дата открытия до 40 тонн Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» 1 км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 2 км 807 (с. Кюндядя) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 3 км 956 (с. Устье) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 4 км 1049 (с. Крестях) р. Вилюй 03.12.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» 5 км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена — 05.01.2021 13.01.2021 20.01.2021 05.02.2021 6 км 365+200 — км 365+800 «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан — 14.12.2020 21.12.2020 28.12.2020 11.01.2021

Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.