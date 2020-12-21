21.12.2020
18:00
111

Якутия

Грузоподъемность переправы через Алдан увеличена

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 21 декабря 2020 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 20 тонн.

25 декабря 2020 г. планируется открытие движения по грунтовому автозимнику на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области. Автозимник относится к III технической категории автозимников, общая протяженность составляет 836 км.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 21.12.2020 г.

Ледовые переправыДата открытия до 4 тоннДата открытия до 10 тоннДата открытия до 20 тоннДата открытия до 30 тоннДата открытия до 40 тонн
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
1км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй 27.11.202010.12.202025.12.202015.01.202120.01.2021
2км 807 (с. Кюндядя)  р. Вилюй 27.11.202010.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
3км 956 (с. Устье) р. Вилюй27.11.2020 10.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
4км 1049 (с. Крестях)  р. Вилюй 03.12.202010.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
5км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена05.01.202113.01.202120.01.202105.02.2021
6км 365+200 — км 365+800  «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан14.12.202021.12.202028.12.202011.01.2021

Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх