27.12.2022
19:48
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Якутия
Грузоподъемность переправы через Алдан увеличена
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 27 декабря 2022 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Фото: преесс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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