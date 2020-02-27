Грузины из «Сулико» просят встречи с ветеранами ВОВ

Как сообщают организаторы концерта, гости из Грузии в Якутске будут два дня. Солисты ансамбля «Сулико» попросили организаторов сделать встречу с ветеранами ВОВ перед концертами, в рамках встречи пройдет беседа и у гостей будет уникальная возможность услышать их многоголосья.

Записаться на встречу можно по телефону 8-964-428-8900, актуально только для ветеранов ВОВ.

Напоминаем, что в Якутске состоятся концерты солистов Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили, ансамбль «Сулико».

Коллектив выступает полностью под живой звук, без использования световых декораций и музыкальных сопровождений, исключается даже микрофон.

18:00 — Первый концерт будет сольным проектомгостей из Грузии (полная программа), где помимо народных песен прозвучат и классики мировой оперы (Италия, Грузия, Франция, Россия), это будет настоящее блаженство для любителей классической музыки.

20:00 — Второй концерт будет совместно с солистами мужского состава ГВА «Туймаада», это уникальный проект, который соединил в себе два сильнейших состава мужского многоголосья. Такого концерта в Якутске еще не было. В этом проекте якутский состав споет песни на грузинском, а наши гости будут петь на якутском языке, так же будут и совместные дуэты. Ансамбль «Сулико» частый гость на сценах Европейских и Американских концертных площадок, в Якутске коллектив выступит уже во второй раз по многочисленным просьбам.

Билеты продаются только в кассе ГТОиБ и на сайте afisha.ykt.ru