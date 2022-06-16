Внимание, учения!

Сегодня, 16 июня 2022 года, на объекте топливно-энергетического комплекса, расположенного в местности Хатынг-Юрях г. Якутска, под руководством Оперативного штаба в Республике Саха (Якутия) проводятся учения по пресечению террористических актов.

Согласно замыслу учений, группой вооруженных лиц совершено нападение на Якутский газоперерабатывающий завод компании «Сахатранснефтегаз». Преступники привели в действие взрывное устройство. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции так же подверглись вооруженному нападению.

После получения информации в работу вступил Оперативный штаб под руководством начальника УФСБ России по Республике Саха (Якутия) генерал-майора Сергея Бобровникова.

По команде на критически важный объект незамедлительно прибыли подразделения силовых структур и специальных служб быстрого реагирования, территория оцеплена, движение автотранспорта в сторону объекта перекрыто.

Решением Оперативного штаба в объявленной зоне контртеррористической операции (КТО) на период всего времени проведения мероприятия вводится правовой режим КТО. В соответствии с Федеральным законом

«О противодействии терроризму» в данной зоне будут действовать следующие ограничения:

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность,

а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов,

а также отбуксировка транспортных средств;

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую ценность;

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности;

6) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;

7) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим КТО, в безопасные районы

с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

8) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

9) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые

и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие

им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо

от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе

с терроризмом;

10) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим КТО, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

11) установление особого режима оборота лекарственных средств

и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции.

В связи с изложенным Оперативный штаб обращается с просьбой

к гражданам с пониманием отнестись к применению мер и временных ограничений, подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов и воздерживаться от действий, могущих повлечь за собой нарушение общественного порядка и затруднить осуществление компетентными органами контртеррористических мероприятий.

О ходе развития ситуации информация будет представляться дополнительно.