Группа якутских артистов приехала в Улан-Удэ с концертом и подарками мобилизованным

Сегодня, в День народного единства, студенты Якутского колледжа культуры и искусств имени А. Д. Макаровой и артисты Театра эстрады приехали с концертной программой в Улан-Удэ. От земляков они передали посылки мобилизованным якутянам, сообщает корреспондент ЯСИА. Вкусную домашнюю выпечку, оладьи, национальные блюда приготовил коллектив колледжа. Посылки передали 11 бригаде. «Тёплый привет из родных краёв. Посылки, собранные земляками, всегда воодушевляют и поднимают боевой дух», — отмечают мобилизованные якутяне.

Творческая группа организована по инициативе правительства, министерства культуры и духовного развития Якутии. В группу вошли студенты Якутского колледжа культуры и искусств имени А. Д. Макаровой, народный ансамбль «Эйгэ» под руководством заслуженного работника культуры республики Марии Боппоеновой, солисты национального Театра танца Сергея Зверева — Кыыл Уола. Также в концертах участвуют звезды якутской эстрады Василий Еремеев и Виктор Иванов — Сиэйэ Уола. Руководитель группы — директор Колледжа культуры Захар Никитин.

Сегодня, в День народного единства, студенты Якутского колледжа культуры и искусств имени А. Д. Макаровой приняли участие в концерте на сцене Драмтеатра Улан-Удэ. На концерт были приглашены мобилизованные якутянеА. Разные народы объединились сегодня на одной сцене, чтобы показать свою сплочённость и поддержать мобилизованных под девизом «Мы вместе».

6 ноября артисты выступят перед мобилизованными в гарнизоне Соснового Бора.