Группа «ВИС»: проезд по мосту через Лену для легковых автомобилей будет бесплатным

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей КОЗЛОВСКИЙ опроверг информацию о том, что проезд по концессионному проекту создания моста через реку Лену в Якутии. Данная информация не соответствует действительности, сказал он. При этом отметил, что проезд для легковых автомобилей и мототранспорта будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.

По итогам проведения конкурентных процедур по частной концессионной инициативе, поданной от имени Восьмой концессионной компании (входит в Группу «ВИС») о реализации проекта создания мостового перехода через реку Лену в Республике Саха (Якутия), в ряде СМИ появилась информация о том, что проект концессионного соглашения предполагает взимание платы за проезд по мосту с легковых автомобилей.

Данная информация не соответствует действительности.

«В соответствии с частью 1.3. статьи 37 Федерального закона от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» проезд легковых автомобилей и мототранспортных средств по расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по автомобильным дорогам, отдельным искусственным дорожным сооружениям, в отношении которых принято решение об их использовании на платной основе, осуществляется без взимания платы», — сообщил Козловский.

Он отметил, что в предложении инвестора заложен максимально допустимый размер платы за проезд. При установлении тарифов за проезд по мосту будет учтено требование федерального законодательства. «В связи с отсутствием альтернативного проезда плата за проезд для владельцев легковых автомобилей и мототранспортных средств составляет ноль рублей. О конкретных тарифах для других видов транспорта сейчас говорить рано. Этот вопрос будет решаться после завершения стадии строительства. В проекте концессионного соглашения заложена лишь «тарифная вилка»», — пояснил он.

Группа «ВИС» при реализации проекта создания моста в Якутии будет руководствоваться нормой федерального законодательства и позицией руководства Республики Саха (Якутии), которая чётко сформулирована: плата за проезд по мосту с владельцев легковых автомобилей и мототранспортных средств взиматься не будет.

Таким образом, в соответствии с представленным инвестором проектом концессионного соглашения для транспортных средств первой категории, куда входят легковые автомобили, в том числе с прицепом высотой до 2 метров, многоцелевые транспортные средства и мотоциклы, после ввода в эксплуатацию моста будет установлен бесплатный проезд.