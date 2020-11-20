Группа «ВИС»: подготовительные работы по Ленскому мосту реализуются в срок

Об этом рассказал в четверг член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов на полях Международного форума «Транспорт России», который проходит в эти дни в Москве.

В феврале 2020 года консорциумом Группы «ВИС» и Госкорпорации «Ростех» подписали концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска с Правительством Республики Саха (Якутия). Сейчас проект выходит на стадию практической реализации.

По словам Сергея Ромашова, проект реализуется в срок с выполнением всех бюджетов и производственной программы. «Мы уже зашли в Главгосэкспертизу по «нулевому» этапу. С начала 2021 года планируется проведение подготовительных работ, к маю – завершение уже и полной проектно-сметной документации, а к середине года – заход на строительные работы основного этапа. Производственная программа реализуется в сроки, деньги в проект активно вкладываются», – отметил представитель Группы «ВИС».

Напомним, что в декабре этого года должна быть получена экспертиза на первый этап проектно-сметной документации объекта «Мостовой переход через реку Лена в районе г. Якутска». Проведены все необходимые геодезические, гидрометеорологические, экологические, транспортные изыскания. Ведутся работы по согласованию документации по планировке территории.

Строительство Ленского моста вошло в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Мост позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, который свяжет три федеральные трассы и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Проект призван повысить транспортную доступность для населения республики с 21 до 80%.