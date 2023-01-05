05.01.2023
18:27
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Политика

Группа участников СВО из заключенных получила помилование

Первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование, сообщил журналистам основатель ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, многие из бывших заключенных попали в тюрьму «случайно или в силу характера», поскольку не могли найти себя в мирной жизни. Общество «дало этим людям шанс и должно быть благодарно» за то, что они «воюют за национальные интересы», считает Пригожин, сообщает тгк РБК.

Фото: тгк Топор live
Источник: тгк РБК

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