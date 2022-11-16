Группа «неизвестных» устроила субботник на переправе через Лену

Группа отчаянных мужчин устроила субботник и начала долбить торосы на реке Лена на участке Хатассы — Павловск, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

В комментариях люди одобряют:

Молодцы.

Они такие субботники каждый год устраивают чтобы мы не платили за поездку бешеные деньги подушкам.

Каждый год участвуйте на субботнике, пусть женщины из группы поддержки варят суп.

Настоящее народовластие!