16.11.2022
22:34
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Якутск

Группа «неизвестных» устроила субботник на переправе через Лену

Группа отчаянных мужчин устроила субботник и начала долбить торосы на реке Лена на участке Хатассы — Павловск, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

В комментариях люди одобряют:

Молодцы.

Они такие субботники каждый год устраивают чтобы мы не платили за поездку бешеные деньги подушкам.

Каждый год участвуйте на субботнике, пусть женщины из группы поддержки варят суп.

Настоящее народовластие!

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Фото: тгк ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

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