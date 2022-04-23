Группа «Демо» уже в Якутске — вечером концерт

Город Якутск! Встречай! Большой сольный концерт группы » Демо»!

23 апреля в клубе » VSTAFF» ( Автодорожная 25/1) пройдет единственный грандиозный шоу — концерт легендарной группы » Демо»! Не упусти самое яркое событие весны 2022 года, вспомнить молодость, первую любовь, встретиться с друзьями на СУПЕР ДИСКОТЕКЕ 90х и 00х! Билеты в кассах: к/т Центральный, к/т Лена и к/т СинемаЦентр Цена до 22 апреля — 1500 руб, в день мероприятия цена — 2000 руб. Количество мест ограничено! Справки по телефону: 8-924-66-22-777 18+

Фото: YouTube.com Источник: тгк Sakhalife

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