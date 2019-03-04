Группа «103» получила Гран-при Республиканского рок-фестиваля

Группа «103» стала обладателем Гран-при Республиканского рок-фестиваля «Уруhуйдаан ыллыађым», который был впервые организован в память об Намолии Ильине, руководителе легендарной группы «Чолбон».

Конкурс рок-музыки отгрохотал на сцене Верхневилюйского РДК 1-2 марта. Приняли участие такие коллективы, как «Амака», «Туман», «Хаhыы», «Хатан», «Кэскил», «Үргэл», «Кынат», «Байанай» и др. В качестве главного приза победителям вручен сертификат на 60 тыс. рублей на приобретение музыкальной аппаратуры от группы «Чолбон». По условиям конкурса «103» исполнила песню из репертуара «Чолбон» — композицию «Бүлүү». Профессионализм, слаженность, уверенное владение инструментами музыкантов группы и необыкновенная харизма вокалиста группы «103» не оставила другим коллективам шанса на победу.

Участники отметили высокий уровень организации мероприятия, отличную настройку звука, что очень важно для выступления «вживую», необыкновенную атмосферу драйва, единения, братства рокеров, вольный дух их песен, заставляющий сердца многих людей биться синхронно в такт музыке.

Организаторы концерта надеятся, что их идея послужит новым толчком в развитии якутской рок-музыки, интерес к которой в республике всегда высок.