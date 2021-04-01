01.04.2021
11:30
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Якутия

Грунтовый автозимник трассы «Вилюй» в Якутии закрыт

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 1 апреля 2021 года закрыт грунтовый автозимник федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310+585 – км 2146+740).

Уважаемые пользователи автомобильной дороги А-331 «Вилюй»! В целях обеспечения безопасности движения, сохранности полотна автозимника и транспортных средств, рекомендуем принять незамедлительные меры по передислокации техники, находящейся на автозимнике.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор Вилюй
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор Вилюй
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