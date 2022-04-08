Грунтовый автозимник федеральной дороги «Вилюй» закрыт

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о том, что с 8 апреля 2022 года будет закрыт грунтовый автозимник федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310+585 – км 2146+740).

Уважаемые пользователи автомобильной дороги А-331 «Вилюй»! В целях обеспечения безопасности движения, сохранности полотна автозимника и транспортных средств, рекомендуем принять незамедлительные меры по передислокации техники, находящейся на автозимнике.