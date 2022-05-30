30.05.2022
18:51
625

Погода

Гроза с порывистым ветром до 15-20 м/с надвигается на Якутию

В ближайшие сутки, 31 мая, в Олекминском, днем в Кобяйском, Горном районе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Якутское УГМС».

Фото: Sakhalife
Источник: https://ykuthydromet.ru/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх