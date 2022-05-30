30.05.2022
18:51
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Погода
Гроза с порывистым ветром до 15-20 м/с надвигается на Якутию
В ближайшие сутки, 31 мая, в Олекминском, днем в Кобяйском, Горном районе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Якутское УГМС».
Фото: Sakhalife
Источник: https://ykuthydromet.ru/
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