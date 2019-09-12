Гроссмейстер из Якутии сыграет на чемпионате мира

14 сентября, в субботу в Ямусукро начнется чемпионат мира по международным шашкам. Честь сборной России в Кот-д’Ивуар будет защищать призер чемпионата страны Николай ГЕРМОГЕНОВ, сообщил «Спорт Якутии» главный тренер сборной республики Александр АЗАРОВ.

Воспитанник якутской школы шашек станет вторым участником чемпионата мира по стоклеточным шашкам в мужском дивизионе. В 2017 году в Эстонии первым из республики в споре сильнейших мастеров планеты участвовал Николай ГУЛЯЕВ.

Международный гроссмейстер Николай Гуляев является серебряным призером 2-х Всемирных интеллектуальных игр в Лилле, чемпионом России по международным шашкам 2014 года. На чемпионат мира Николай отобрался, заняв 4 место на первенстве Европы. Личными тренерами спортсмена являются Алексей БУРНАШЕВ и Василий КОНОНОВ.

Сразу после чемпионата Европы по шашкам-64 в Измире, где якутяне выиграли три медали, Николай Гермогенов вылетит в Кот-д’Ивуар. В Турции он прошел заключительный этап подготовки к соревнованиям с Николаем Гуляевым. В составе сборной России в Африке также будут выступать чемпион мира 2017 года Александр Шварцман и серебряный призер чемпионата мира Алексей Чижов.

Соревнования продлятся до 2 октября.