Громкое дело о взятке направлено в суд

Прокуратура Намского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя главы МО «Намский улус», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство, совершенное в крупном размере), и водителя МБУ «Эксплуатация и содержание объектов «Нам», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (непосредственная передача взятки по поручению взяткополучателя, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2017 года между администрацией МО «Арбынский наслег» Намского района в лице обвиняемого, который на тот момент являлся главой наслега, и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на строительство монументов в сквере Победы в с. Сыгыннах Намского района на сумму около 1 миллиона 312 тысяч рублей со сроком сдачи завершенного объекта строительства до июня 2018 года.

На расчетный счет предприятия в декабре 2017 года и в 2018 году были перечислены денежные средства по муниципальному контракту.

После поступления денег в ходе разговора с руководителем общества с ограниченной ответственностью обвиняемый, будучи уже первым заместителем главы МО «Намский улус», из корыстных побуждений потребовал у его руководителя взятку в размере 300 тысяч рублей за общее покровительство в будущем. При этом первый заместитель главы указал, что денежные средства необходимо перечислить на расчетный счет водителя МБУ «Эксплуатация и содержание объектов «Нам», который являлся посредником при передаче взятки.

Руководитель коммерческого предприятия, не желая портить деловые отношения с первым заместителем главы МО «Намский улус» и будучи уверенным в его покровительстве коммерческим интересам возглавляемого предприятия, перевел на указанный расчетный счет денежные средства в размере 200 тысяч рублей. В последующем водитель обналичил деньги и передал их первому заместителю главы, который использовал их на свои нужды.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия), расследовано Намским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).